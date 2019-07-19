Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области

12:52, 19 июля 2019, ПАИ

23 и 24 июля в Псковской области состоится первый международный фестиваль колокольного звона. Проходить он будет в честь равноапостольной княгини Ольги. Мероприятие посетят профессиональные звонари из Москвы и Санкт-Петербурга, а также мастера из Белоруссии и Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Фестиваль колокольного звона — новый проект «Команды 2018». Партнерами мероприятия выступают Псковская митрополия Русской православной церкви и управление культуры администрации Пскова.

Автор проекта, звонарь храма Успения Божией Матери (с полонища) Ольга Габова отметила, что Псков с XVI века входит в число крупнейших центров колокольного производства на Руси. Она напомнила, что с 1940-х годов в городе звучат колокола Троицкого собора. По её словам, сегодня практически все храмы Пскова имеют колокольные наборы, а древние звонарские традиции постепенно возрождаются. «Именно поэтому Псков может и должен стать столицей фестивалей колокольного звона современной России», - подчеркнула она.