Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию

12:54, 19 июля 2019, ПАИ

Народная артистка СССР Инна Чурикова из-за травмы, которую получила на сцене московского театра «Русская песня», попала в хирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как пишет ТАСС, состояние актрисы оценивается как тяжелое.

Инна Чурикова получила травму 18 июля во время падения. Актриса была занята в постановке «Старая дева» вместе с Александром Михайловым.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. После Великой Отечественной войны семья переехала в Москву, где будущая актриса поступила в Щепкинское училище. После окончания учебы она стала работать в Московском ТЮЗе.

Актриса вместе с режиссером Глебом Панфиловым работала над такими картинами, как «Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Без вины виноватые».