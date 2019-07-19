Число убийств и изнасилований сократилось в Псковской области

13:40, 19 июля 2019, ПАИ

В Псковской области за последние полгода зарегистрировано меньше убийств, изнасилований, грабежей и умышленных поджогов, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, об этом говорилось на расширенном заседании коллегии регионального ведомства.

Кроме этого, в 1,5 раза сократилось количество квартирных краж. Снизилось число краж автомобилей, а также угонов транспортных средств. Меньше совершено мошенничеств.

На коллегии отмечалось, что достигнуты положительные результаты по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Возросла раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них лиц.

Всего в первом полугодии зарегистрировали 4 тыс. 101 преступление, установлены 2 тыс. 186 виновных.

В работе коллегии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, прокурор области Сергей Белов, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Иван Тимошенко, начальники подразделений и служб аппарата управления, а также территориальных ОМВД на районном уровне.