0
13:56
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
13:31
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
12:54
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
12:52
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
12:27
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
12:10
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
11:51
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
Еще новости
Общество

Число убийств и изнасилований сократилось в Псковской области

В Псковской области за последние полгода зарегистрировано меньше убийств, изнасилований, грабежей и умышленных поджогов, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, об этом говорилось на расширенном заседании коллегии регионального ведомства.

Кроме этого, в 1,5 раза сократилось количество квартирных краж. Снизилось число краж автомобилей, а также угонов транспортных средств. Меньше совершено мошенничеств.

На коллегии отмечалось, что достигнуты положительные результаты по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Возросла раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них лиц.

Всего в первом полугодии зарегистрировали 4 тыс. 101 преступление, установлены 2 тыс. 186 виновных.

В работе коллегии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, прокурор области Сергей Белов, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Иван Тимошенко, начальники подразделений и служб аппарата управления, а также территориальных ОМВД на районном уровне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
19 июля 2019
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
19 июля 2019
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
19 июля 2019
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
19 июля 2019
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
19 июля 2019
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
19 июля 2019
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
19 июля 2019
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Островском районе
19 июля 2019
Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Островском районе

Идет загрузка...