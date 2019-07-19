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Общество

Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области

Более 400 спортсменов в возрасте от 6 до 79 лет принимают участие в 45-х международных соревнований «Русь» по спортивному ориентированию в Пустошкинском районе, которые открылись 19 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, забег также имеет статус Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа.

Спортсмены приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Архангельской, Рязанской, Новгородской, Тверской, Рязанской и Белгородской областей, а также из Белоруссии.

Сегодня с 12:00 участники соревнуются в спринте, завтра их ждёт дистанция средней протяженности, рассчитанная на 30-45 минут. 21 июля пройдет гонка с раздельным стартом. Спортсмены будут стартовать в зависимости от отставания от лидера, которое накопилось за предыдущие забеги. Трасса рассчитана на 45-75 минут.

Накануне в Пустошкинском районе более 300 спортсменов приняли участие в фестивале спортивного ориентирования «Алоль-2019», где разыграли награды в соревнованиях «Иван Купала» и «Рельеф».

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