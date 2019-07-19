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Общество

Модельный конкурс стартует в Пскове 21 июля

3-й сезон проекта TOP MODEL NW стартует в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 21 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, новых участников ждет полноценная конкурсная программа.

«Увлекательное реалити-шоу с участием моделей, которые хотят получить заветные контракты на работу в Европе, Китае, Японии и других странах мира пройдет на сцене центрального атриума торгово-развлекательного комплекса, — рассказали организаторы. — Победители прошлых сезонов уже покоряют мировые подиумы! Кто станет лидером в этом году — покажет новый сезон!».

Начало программы в 15.00. Вход бесплатный.

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