Модельный конкурс стартует в Пскове 21 июля
3-й сезон проекта TOP MODEL NW стартует в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 21 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, новых участников ждет полноценная конкурсная программа.
«Увлекательное реалити-шоу с участием моделей, которые хотят получить заветные контракты на работу в Европе, Китае, Японии и других странах мира пройдет на сцене центрального атриума торгово-развлекательного комплекса, — рассказали организаторы. — Победители прошлых сезонов уже покоряют мировые подиумы! Кто станет лидером в этом году — покажет новый сезон!».
Начало программы в 15.00. Вход бесплатный.