Чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию стартовал в Пскове

14:45, 19 июля 2019, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности стартовал в Пскове. Он проходит на базе управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Мероприятие приурочено к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского, первого командующего внутренней стражи России. Всего в соревнованиях участвуют 11 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа.

Во время торжественного открытия соревнований начальник топографической службы Росгвардии полковник Дмитрий Филатов и руководитель регионального управления ведомства Игорь Иванов пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед.

Уже в первый день чемпионата спецназовцы показали свои теоретические знания и практические умения в топографической подготовке. Завтра спортсменам предстоит пройти ориентирование на местности.