0
16:46
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
15:09
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
14:01
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
13:56
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
13:31
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
12:54
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
12:52
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
Еще новости
Общество

Чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию стартовал в Пскове

Чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности стартовал в Пскове. Он проходит на базе управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Мероприятие приурочено к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского, первого командующего внутренней стражи России. Всего в соревнованиях участвуют 11 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа.

Во время торжественного открытия соревнований начальник топографической службы Росгвардии полковник Дмитрий Филатов и руководитель регионального управления ведомства Игорь Иванов пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед.

Уже в первый день чемпионата спецназовцы показали свои теоретические знания и практические умения в топографической подготовке. Завтра спортсменам предстоит пройти ориентирование на местности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
19 июля 2019
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
19 июля 2019
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
19 июля 2019
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
19 июля 2019
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
19 июля 2019
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
19 июля 2019
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
19 июля 2019
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
19 июля 2019
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району

Идет загрузка...