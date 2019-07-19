Три тонны белорусской черники задержали в Псковской области
Три тонны черники задержал Россельхознадзор в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ягоды перевозились на двух автомашинах из Белоруссии.
В ходе досмотра государственный инспектор обнаружил отсутствие фитосанитарных сертификатов на продукцию и иных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и ее фитосанитарную безопасность.
В связи с этим ввоз черники в Россию был запрещён, в отношении владельцев груза возбуждено дело об административном правонарушении.