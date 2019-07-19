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Общество

Три тонны белорусской черники задержали в Псковской области

Три тонны черники задержал Россельхознадзор в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ягоды перевозились на двух автомашинах из Белоруссии.

В ходе досмотра государственный инспектор обнаружил отсутствие фитосанитарных сертификатов на продукцию и иных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и ее фитосанитарную безопасность.

В связи с этим ввоз черники в Россию был запрещён, в отношении владельцев груза возбуждено дело об административном правонарушении.

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