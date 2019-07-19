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Общество

Псковские дайверы подняли кошелёк со дна Великой и ищут его хозяйку

Фото Романа Спицына (Instagram)

В ходе учебно-тренировочного спуска со студентами в реку Великую в Пскове — напротив Псковской областной клинической больницы — дайверы нашли кошелек с дисконтными и банковской картами, а также детским полисом ОМС. Об этом Псковскому агентству информации рассказал инструктор NDL RANK III, инженер по подъему затонувшей техники Роман Спицын.

Фото Романа Спицына (Instagram)

Находка была сделана 18 июля в районе 15:00 - 16:00, деньги в кошельке отсутствовали. По словам Романа Спицына, по внешнему виду кошелька, он пролежал в воде несколько дней.

Фото Романа Спицына (Instagram)

Дайвер рассказал, что в ФОМСе по данным полиса обязательного медицинского страхования удалось установить владелицу, до которой не удается дозвониться.

Найденные вещи Роман Спицын передал в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову (улица Максима Горького, 39а; телефон дежурной части: 59-30-00). Правоохранители проводят проверку. 

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