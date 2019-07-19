Ремонт начался у моста через ручей Синий на трассе Р-23 в Невельском районе

17:31, 19 июля 2019, ПАИ

Основание на подходах к мосту через ручей Синий на 514-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией» в Невельском районе укрепят с помощью устройства 116 свай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Заместитель начальника – директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха отметил, что на подходах к мосту образовались большие просадки земляного полотна. Поэтому было принято решение забить на подходах сваи, объединить их монолитной плитой и заменить дорожное покрытие. По его словам, на данный момент подрядчики выполнили погружение 54 свай из 116. Они также разбирают основание дорожного покрытия и шкафную стенку, пояснил он.

Кроме того, на трассе Р-23 продолжается ремонт ещё трех мостовых сооружений в Псковском, Опочецком и Пустошкинском районах. Так, на 400-м километре завершаются работы по устройству укрепления конусов моста через реку Великую, параллельно идет ремонт балок пролетного строения на правой стороне, обработка арматуры антикоррозийным составом. На 455-м километре трассы Р-23 ремонтируют еще один мост через реку Великую. На правой стороне сооружения уже залита монолитная плита усиления пролета, готовится основание под переходные плиты. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству тротуаров и переходных плит.

Завершены работы на правой половине моста через реку Кебь на 245-м километре трассы Р-23. Теперь специалисты трудятся на левой стороне сооружения по направлению в Псков. Здесь ведется пескоструйная очистка плит пролетного строения и устройство новых шкафных стенок.

На участках работ организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 50 километров в час.