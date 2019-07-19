Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал

16:46, 19 июля 2019, ПАИ

Победительница конкурса Мисс Вселенная - 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова станет ведущей Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге 31 августа. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Представлять программу бала Оксана Федорова будет в паре с немецким актером Томом Влашихой, известным по роли Якена Х’гара в телесериале «Игра престолов». «Я рада быть причастной к этому событию!» — поделилась впечатлениями псковичка.

Ранее в Instagram Оксана Федорова продемонстрировала свою фигуру в купальнике на берегу Черного моря в Сочи.