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Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал

Победительница конкурса Мисс Вселенная - 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова станет ведущей Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге 31 августа. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Представлять программу бала Оксана Федорова будет в паре с немецким актером Томом Влашихой, известным по роли Якена Х’гара в телесериале «Игра престолов». «Я рада быть причастной к этому событию!» — поделилась впечатлениями псковичка.

Ранее в Instagram Оксана Федорова продемонстрировала свою фигуру в купальнике на берегу Черного моря в Сочи.

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