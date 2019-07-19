Церемония вручения муниципальных наград состоялась в Пскове

16:34, 19 июля 2019, ПАИ

Церемония вручения муниципальных наград состоялась 19 июля в Пскове в Городском культурном центре. На мероприятие были приглашены Почетные граждане Пскова, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты городской Думы, представители общественности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Исполняющая обязанности главы Пскова Елена Полонская поздравила собравшихся с наступающим Днем города и напомнила, что Пскову в этом году исполняется 1116 лет, а кроме того, город будет отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и чтить память основательницы и покровительницы - Святой равноапостольной княгини Ольги.

«День города - это наш любимый, семейный праздник, который нас всех объединяет. Это день, когда мы все вместе вспоминаем многовековую историю Пскова и отдаем дань памяти тем, кто строил наш город, прославлял, защищал, восстанавливал из руин, развивал и сегодня вносит свой посильный вклад в его процветание», - сказала Елена Полонская. Она поблагодарила ветеранов и участников Великой Отечественной войны, и тех, кто пережил войну будучи ребёнком, за силу воли и духа, за стойкость и мужество, за верность Отечеству и Пскову.

Елена Полонская огласила решение Псковской городской Думы о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Патриот», полковнику в отставке, секретарю Общественной палаты Псковской области Анатолию Мультаху. «Анатолий Иосифович не нуждается в представлении. Его заслуги в воспитании подрастающего поколения были отмечены не раз и достойны всеобщего признания», - подчеркнула Елена Полонская и вручила Анатолию Мультаху знаки отличия Почетного гражданина. Награждённый поблагодарил за оказанное доверие.

Свидетельства о занесении в Книгу Почета города Пскова были вручены председателю Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петру Василевскому и тренеру по боксу 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии Владимиру Ивасенко.

Медалью «За заслуги перед Псковом» были награждены Почетный строитель РФ, экс-председатель Псковского горисполкома Александр Алексеев и Заслуженный учитель РФ, бывший директор Псковского естественно-математического лицея №20 Александра Ефремова.

На торжественном собрании также чествовали псковские семьи, которые в этом году отмечают юбилей со дня свадьбы. Это Людмила Петровна и Сергей Дмитриевич Труфановы, Марина Васильевна и Иван Петрович Ручьевы, Анна Яковлевна и Владимир Сергеевич Смирновы. Все они праздную 50-летие совместной жизни.

Ещё одной частью торжественного мероприятия стало вручение первых паспортов юным псковичам.