0
19:24
Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области
18:05
Начались комплектация групп и подбор кадров для двух новых псковских детсадов
17:49
Температура выше нормы ожидается в Псковской области в августе
16:46
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
15:09
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
14:01
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
13:56
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
Еще новости
Общество

Пскович незаконно зарегистрировал в своем доме выходцев из Китая и Узбекистана

46-летний пскович фиктивно поставил на регистрационный учет в своем доме в деревне Ваулино Псковского района двух граждан из Китая и Узбекистана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По месту регистрации иностранцы не проживали. Пскович уже без дал признательные показания.

В пресс-службе отметили, что это не единичный случай. Так, в Великих Луках 23-летняя девушка фиктивно поставила на регистрационный учет в квартире дома на улице Ботвина двух граждан Узбекистана без фактического их пребывания по месту регистрации. Она тоже созналась в преступлении.

А с мая по июль 56-летняя пенсионерка из Опочки фиктивно поставила трех украинцев на регистрационный учет в доме в деревне Виселки Опочецкого района. По этим фактам полиция проводит проверки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области
19 июля 2019
Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области
Начались комплектация групп и подбор кадров для двух новых псковских детсадов
19 июля 2019
Начались комплектация групп и подбор кадров для двух новых псковских детсадов
Температура выше нормы ожидается в Псковской области в августе
19 июля 2019
Температура выше нормы ожидается в Псковской области в августе
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
19 июля 2019
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
19 июля 2019
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
19 июля 2019
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
19 июля 2019
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
19 июля 2019
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки

Идет загрузка...