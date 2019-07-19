Пскович незаконно зарегистрировал в своем доме выходцев из Китая и Узбекистана

17:05, 19 июля 2019, ПАИ

46-летний пскович фиктивно поставил на регистрационный учет в своем доме в деревне Ваулино Псковского района двух граждан из Китая и Узбекистана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По месту регистрации иностранцы не проживали. Пскович уже без дал признательные показания.

В пресс-службе отметили, что это не единичный случай. Так, в Великих Луках 23-летняя девушка фиктивно поставила на регистрационный учет в квартире дома на улице Ботвина двух граждан Узбекистана без фактического их пребывания по месту регистрации. Она тоже созналась в преступлении.

А с мая по июль 56-летняя пенсионерка из Опочки фиктивно поставила трех украинцев на регистрационный учет в доме в деревне Виселки Опочецкого района. По этим фактам полиция проводит проверки.