Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области

19:24, 19 июля 2019, ПАИ

В международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019», который пройдет в Псковской области, примут участие команды из 23 стран мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко. Соревнования пройдут на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово». Команды-участницы начнут прибывать на конкурс с 25 июля. Об этом было объявлено 19 июля на очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению конкурса «Десантный взвод — 2019».

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий доложил, что на данный момент ведется проработка вопросов охраны общественного порядка, медицинского и транспортного обеспечения участников и гостей. Он отметил, что в дни открытия и закрытия конкурса у полигона «Завеличье» будут организованы дополнительные стоянки для транспорта зрителей.

Кроме того, участники оргкомитета обсудили программу проведения международного конкурса, организационные моменты и вопросы межведомственного взаимодействия. Отмечалось, что в прошлом году мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Организаторы пообещали, что в этом году соревнования будут ещё более масштабными и зрелищными.

Председатель комитета по культуре Жанна Малышева рассказала, что в творческой программе церемоний открытия и закрытия конкурса будут задействованы областные и городские творческие коллективы и ансамбли 76-й дивизии.

Россию на «Десантном взводе» будет представлять команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований.

Соревнования пройдут в четыре этапа. В рамках первого этапа военнослужащие будут десантироваться в составе взвода и совершат марш-бросок на 10 километров. После этого состоится индивидуальная гонка на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолением естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап будет представлять собой гонку преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финале команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, и в индивидуальных прыжках на точность.

Международный этап конкурса «Десантный взвод — 2019» пройдёт в Псковской области с 28 июля по 15 августа.