Первый этап всероссийских соревнований по шахматам среди осужденных прошёл в псковском УФСИН

19:44, 19 июля 2019, ПАИ

В учреждениях УФСИН России по Псковской области прошёл первый этап всероссийских соревнований по шахматам среди осужденных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В соревнованиях приняли участие более 70 осужденных из семи подведомственных учреждений. По итогам турнира были определены 7 победителей. Их поощрили грамотами, ценными подарками и правами начальников учреждений.

В пресс-службе отметили, что такие масштабные соревнования, организованные ФСИН России, проводятся впервые. Конкурс проходит в два этапа: первый на региональном уровне, а второй на всероссийском в режиме онлайн видеоконференцсвязи.

После этого 5 и 6 августа соревнования станут международными и пройдут в форме интернет-турнира между осужденными России, США, Бразилии, Италии, Белоруссии и Швейцарии.