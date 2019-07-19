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Общество

Стало известно число россиян с зарплатой более миллиона рублей в месяц

В России заработную плату более миллиона рублей в месяц получают 11 тысяч 287 граждан. Эта категория работников составляет менее 0,1% от их общего числа. Такие данные по результатам исследования приводит Росстат.

В Росстате отмечают, что за два года число таких работников выросло на 38%. При этом средняя зарплата в этой категории сотрудников составляет 2,4 миллиона рублей, что на 4,3% больше, чем двумя годами ранее.

Больше всего по данным исследования зарабатывают в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 миллиона рублей в месяц. На втором месте – сфера прочих услуг, в которой зарплата превысила 3,7 миллиона рублей. На третьем — специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарств. Их зарплаты составляют 2,7 миллиона рублей.

Больше всего работников с зарплатами более миллиона рублей в месяц в сфере торговли и ремонта транспорта — 1 тысяча 960 человек. На втором месте – научная и техническая деятельность (1 тысяча 908 человек), на третьем — специалисты финансовой и страховой сферы (1 тысяча 623 человека).

В самую многочисленную категорию по зарплатам входят россияне, у которых зарплата находится в диапазоне от 33,9 до 40 тысяч рублей в месяц. Зарплату до 11 тысяч 280 рублей получают более 775 тысяч человек.

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