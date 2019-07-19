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Общество

Проекты ПсковГУ получили гранты Росмолодежи

Три проекта Псковского государственного университета по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов получили гранты от Росмолодежи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

От университета в число победителей вошли школа студенческого актива «Мы за здоровье», образовательный интенсив «Психолог-и-7Я» и межрегиональный фестиваль студенческого творчества «Университет звезд». Общая сумма грантов составляет более 1,6 млн рублей.

Кураторы проекта школа студенческого актива «Мы за здоровье» отметили, что цикл мероприятий проекта повысит культуру здорового образа жизни среди молодежи и ответственное отношение к своему здоровью. Кураторы фестиваля студтворчества «Университет звезд» отметили, что данный проект направлен на выявление и поддержку именно талантливой, активной молодежи. А образовательный интенсив «Психолог-и-7Я» пройдет в ноябре и будет носить просветительский характер.

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и среди физических лиц в 2019 году проводило федеральное агентство по делам молодежи. На участие в конкурсе были поданы 2 тысячи 553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Экспертная комиссия конкурса поддержала 609 проектов от 255 образовательных организаций. Данный конкурс входит в грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 18 проектов открытой платформы «Россия - страна возможностей».

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