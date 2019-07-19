Интерактивная библиотечная площадка откроется в сквере искусств Пскова 21 июля

20:48, 19 июля 2019, ПАИ

21 июля в 16:00 в Пскове в сквере искусств у центральной городской библиотеки (улица Конная, 6) откроется интерактивная библиотечная площадка «О, Псков мой, город-книгочей!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи смогут поучаствовать в викторине «Где эта улица, где этот дом?» по истории Пскова 1941-1945 годов, посмотреть фотовыставку «Освобожденный Псков» и книжную выставку «Этот день мы приближали, как могли!»: псковичи о Великой Отечественной войне». Кроме того, гости площадки смогут принять участие в игре-3D-реконструкции «15 ратных дней» по книге Н. М. Иванова «Невозвратимое: записки старого псковича».

Специальными гостям площадки станут псковский автор и композитор Вячеслав Рахман, лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Николай Никонов и автор-исполнитель Леонид Плохов. Мероприятие будут проводить библиотекари всех десяти псковских городских библиотек при содействии специалистов областной общественной организации «Независимый женский центр», волонтёры которого проведут акцию «Мир безопасного интернета» с конкурсом рисунков и путешествием по игровым «станциям» («Мой логотип», «Метание дисков», «Будь внимателен») по программе «Интернет без рисков».

Кроме того, волонтёры устроят флешмоб «10 правил твоей безопасности», в рамках которого исполнят специальный групповой танец. Организаторы мероприятия отмечают, что все без исключения гости этой игровой площадки получат воздушные шарики, а победители конкурсов - призы.