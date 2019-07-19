Названы города России с самым загрязнённым воздухом
Росгидромет назвал города с самым загрязнённым воздухом, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
Согласно документу в 2018 году в 22 российских городах был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. В список вошли города Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
Росгидромет отмечает, что общая численность населения в этих 22 городах составляет 5,1 млн человек. При этом подчеркивается, что во всех этих городах находятся крупные промышленные центры, которые своими выбросами негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.