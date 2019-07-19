Этап конкурса «Лучший начальник отряда» прошёл в Псковской области

22:03, 19 июля 2019, ПАИ

В Псковской области состоялся этап конкурса «Лучший начальник отряда». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону, он проходил на базе отдела специального назначения «Зубр» псковского УФСИН.

В данном этапе соревнования поучаствовали пять начальников отряда из разных исправительных учреждений регионального УФСИН. В частности, они стреляли в электронном тире, сдавали зачеты по физической подготовке и знанию боевых приемов борьбы, а также по знанию нормативной базы регламентирующей деятельность воспитательных служб УИС.

По результатам соревнований первое место завоевал начальник отряда ИК-5 Сергей Панов, второе – начальник отряда ИК-3 Иван Гаморчук, а третье – начальник отряда ИК-2 Герман Волар.