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Псковичка приняла участие в кубке мира по пулевой стрельбе

Псковичка Анна Веселова в составе сборной команды России представляла Псковскую область на кубке мира по пулевой стрельбе, который проходил в городе Зуль (Германия).

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, в упражнении МП-60м команда России заняла 4 место. В этом же упражнении, но в личном зачете Анна Веселова вошла в 20-ку сильнейших спортсменов.

В упражнении МП-60 псковичка заняла 26 место, оставив позади 44 соперника. Наставником спортсменки является Ольга Чернобровкина.

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