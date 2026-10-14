«Луки-Энергия» сегодня сыграет с «Ленинградцем» в пятом раунде Кубка России

11:53, 14 октября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сегодня, 14 октября, проведёт выездной матч пятого раунда Пути регионов Кубка России против «Ленинградца» из Ленинградской области. Встреча пройдёт на стадионе «Рощино Арена». Начало – в 15:00, сообщает корреспондент ПАИ.

Соперник великолучан выступает в Первой лиге и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Луки-Энергия» начала свой путь в Кубке России со второго раунда и на пути к пятому кругу обыграла «Звезду», «Череповец» и «Урал».

Эта кубковая игра станет для команд третьей очной встречей в рамках турнира. В первом матче, состоявшемся 5 августа 2019 года в Великих Луках, основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались игроки «Ленинградца». Во втором матче, который прошёл в прошлом году также в Великих Луках, великолучане взяли реванш, выиграв со счётом 2:0.