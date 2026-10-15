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Уроженец Пскова стал лучшим бомбардиром ЮФЛ Северо-Запад U15

Воспитанник клуба «Псков» Егор Чванов стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги Северо-Запад среди спортсменов до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба псковского клуба.

Егор Чванов. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Чванов с прошлого года защищает цвета петербургской школы «Кировец-Восхождение». Команда по итогам сезона заняла второе место в ЮФЛ, уступив только «Ленинградцу».

Егор Чванов забил 17 мячей в 15 играх, в том числе четыре гола в ворота своей бывшей команды, и стал лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, в его активе шесть голевых передач, и он занял второе место по показателю «гол плюс пас».

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