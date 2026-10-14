Первые игры Кубка Пскова по волейболу стартуют 24 октября

12:19, 14 октября 2026, ПАИ

Первые игры Кубка Пскова по волейболу среди мужских команд стартуют 24 октября, при этом женский турнир начнётся 31 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

У мужчин 14 команд поделены на две подгруппы. В полуфинал выйдут коллективы, которые займут первые два места. В группе «А» выступят «Великие Луки», «Динамо», «Бригантина 1», «Бригантина 2», «Штурм», «Роман и Ко» и «Кто по Куда». В группе «Б» – «Политехник», «Спайк», «ПсковГУ», «Факел», «Теплосети», «Юность» и «Кто Куда».

Первые игры пройдут 24 и 25 октября. В эти дни состоится 12 матчей группового этапа. Откроет соревнования матч «Бригантины 1» и «Штурма», который стартует 24 октября в 10:00.

Кубок Пскова среди женщин разыграют 11 команд, которые также разделены на две группы. Коллективы, которые займут топ-2 в своих группах, разыграют трофей в решающих матчах. За путёвки в полуфинал в группе «А» поборются «Динамо», «Бригантина 1», «Феникс», «Воларчики» и «Бригантина 2». В группе «Б» – «СКАВ», «Олимп», «Валькирии», «Себежский МО», «Юность» и «Эрида».

Откроет новый розыгрыш матч между двумя командами «Бригантины», который стартует 31 октября в 10:00. После в этот день состоится ещё пять матчей.