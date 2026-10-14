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Первые игры Кубка Пскова по волейболу стартуют 24 октября

Первые игры Кубка Пскова по волейболу среди мужских команд стартуют 24 октября, при этом женский турнир начнётся 31 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Фото: ПАИ

У мужчин 14 команд поделены на две подгруппы. В полуфинал выйдут коллективы, которые займут первые два места. В группе «А» выступят «Великие Луки», «Динамо», «Бригантина 1», «Бригантина 2», «Штурм», «Роман и Ко» и «Кто по Куда». В группе «Б» – «Политехник», «Спайк», «ПсковГУ», «Факел», «Теплосети», «Юность» и «Кто Куда».

Первые игры пройдут 24 и 25 октября. В эти дни состоится 12 матчей группового этапа. Откроет соревнования матч «Бригантины 1» и «Штурма», который стартует 24 октября в 10:00.

Кубок Пскова среди женщин разыграют 11 команд, которые также разделены на две группы. Коллективы, которые займут топ-2 в своих группах, разыграют трофей в решающих матчах. За путёвки в полуфинал в группе «А» поборются «Динамо», «Бригантина 1», «Феникс», «Воларчики» и «Бригантина 2». В группе «Б» – «СКАВ», «Олимп», «Валькирии», «Себежский МО», «Юность» и «Эрида».

Откроет новый розыгрыш матч между двумя командами «Бригантины», который стартует 31 октября в 10:00. После в этот день состоится ещё пять матчей.

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