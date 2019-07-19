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Общество

Интерактивная экскурсия «Война от первого лица» пройдёт в Пскове 20 июля

20 июля в 14:00 в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (улица Некрасова, 7) состоится интерактивная экскурсия «Война от первого лица». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Интерактивную экскурсию разработали научные сотрудники исторического отдела музея. Организаторы мероприятия отмечают, что экскурсия включает в себя элементы театрализации. Её «герои» - жительница оккупированного Пскова Галина Фёдорова, партизан Михаил и радистка Ольга. «Через их рассказы участники экскурсии узнают не только о судьбах конкретных людей, но и получают полноценное представление о том, как жили и боролись с врагом люди в нашем крае», - отметили в музее.

Помимо этого, посетив экскурсию, псковичи смогут познакомиться с предметами солдатского и партизанского быта: ложками, котелками, флягами, портсигарами, обмундированием, предметами вооружения.

Вход на мероприятие бесплатный. Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна по телефону 8 (8112) 66-33-11.

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