Иран задержал британский танкер

09:10, 20 июля 2019, ПАИ

В Ормузском проливе иранский корпус стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер Stena Impero, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что танкер был задержан в связи с нарушением международных норм. Иранский корпус сопроводил его до берегов Ирана. По словам представителей компании-владельца танкера, на борту судна находились 23 моряка, среди них – трое россиян.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран ждут последствия, если задержанный танкер не будет быстро освобожден. В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что Россия должна добиться от Ирана соблюдения прав россиян, находящихся на задержанном британском танкере.

Между тем это не единственный танкер, который 19 июля остановили власти Ирана. Также был остановлен танкер из Либерии, но позднее судно продолжило плавание.