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Общество

Спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше» пройдёт в Пскове 20 июля

20 июля в 11:00 в Пскове на спортивной площадке лицея №4 «Многопрофильный» состоится 11-й спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единой России», фестиваль посвящен 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летию первого упоминания Пскова в летописи.

В программу праздника вошли соревнования по дартсу, мини-футболу, гиревому спорту, перетягиванию каната.

В нем примут участие воспитанники спортивных школ города, члены Псковского городского отделения партии «Единая Россия», жители города. Праздник спорта и здоровья организуют комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и местное отделение партии «Единая Россия». 

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