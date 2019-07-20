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Псковичка выиграла этап мирового велотура

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Маргарита Сырадоева выиграла этап мирового велотура «Тур де Феминин», который проходил в Чехии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки региона, на состязаниях псковичка выступила в составе женской команды Сестрорецка.

Кроме того, воспитанники Александра Филиппова – Тимофей Шерстнев и Константин Некрасов завоевали медали первенства России по велосипедному спорту, которое прошло в Самаре.

По результатам многодневной гонки Константин Некрасов завоевал «золото» с результатом 9 часов 43 минуты 51 секунда, а Тимофей Шерстнев – «серебро», уступив коллеге 1 минуту 57 секунд.

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