Псковичка выиграла этап мирового велотура
Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Маргарита Сырадоева выиграла этап мирового велотура «Тур де Феминин», который проходил в Чехии.
Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки региона, на состязаниях псковичка выступила в составе женской команды Сестрорецка.
Кроме того, воспитанники Александра Филиппова – Тимофей Шерстнев и Константин Некрасов завоевали медали первенства России по велосипедному спорту, которое прошло в Самаре.
По результатам многодневной гонки Константин Некрасов завоевал «золото» с результатом 9 часов 43 минуты 51 секунда, а Тимофей Шерстнев – «серебро», уступив коллеге 1 минуту 57 секунд.