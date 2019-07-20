Названы самые невостребованные профессии в России

10:40, 20 июля 2019, ПАИ

В России наименее востребованными профессиями являются учитель средней школы и бухгалтер, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов всероссийского научно-исследовательского института труда, которые проанализировали данные Росстата.

По словам специалистов, в России имеется низкий спрос на педагогов средней школы — 1% и бухгалтеров — 1,4% . Отмечается, что за последние три года потребность в учителях и бухгалтерах выросла незначительно. В 2016 году спрос на эти профессии составлял 0,7% и 1,1% соответственно. При этом эксперты подчеркивают, что рабочие места в этих профессиях в основном заполнены.

Кроме того, по данным специалистов в России нет потребности в среднем юридическом персонале, в работниках музеев, галерей и библиотек. При этом в стране есть спрос на работников сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.