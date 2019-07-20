Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге

12:28, 20 июля 2019, ПАИ

Псковичи принимают участие в IV международном фестивале SUP-серфинга «Фонтанка-SUP». Он проходит в Санкт-Петербурге на набережной Мойки напротив Марсового поля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На воду с падлбордами спустились 792 человек, в прошлом году в заплыве участвовало около 500 человек. У одного из участников на падлборде надпись: «Город Остров, Псковская область».

Карнавальный маршрут проходит под 14 мостами. С набережной Мойки участники мероприятия плывут девять километров по маршруту рек и каналов в центре Петербурга.