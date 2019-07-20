Память святых царственных страстотерпцев почтили в Пскове

15:36, 20 июля 2019, ПАИ

В Пскове в день памяти святых страстотерпцев царя Николая II и его семьи праздничные богослужения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, в этот день в часовне святых царственных страстотерпцев на привокзальной площади был совершен молебен святым с чтением акафиста.

Богослужение совершили настоятель храма Варлаама Хутынского города Пскова, протоиерей Виталий Герусов; настоятель храма святого апостола Матфея поселка Писковичи, протоиерей Евгений Найдин; настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Пскова, иеромонах Гавриил (Шаров). За богослужением молились псковичи и гости города.