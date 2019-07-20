Михаил Ведерников проконтролировал ход ремонта в Пустошкинской школе

16:29, 20 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Пустошкинский район в субботу, 20 июля, ознакомился с работой Пустошкинской общеобразовательной школы, которая расположена в деревне Вербилово, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с главой региона школу посетил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Директор школы Сергей Лоборев провел для главы региона экскурсию по учреждению и рассказал о ремонтных работах, которые здесь идут.

В частности, в школе ремонтируется спортзал в рамках реализации партпроекта «Единой России» «Детский спорт». На эти цели выделены 800 тысяч рублей. Кроме того, в учреждении идёт ремонт помещений двух классов. После ремонта в них разместят центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» − зоны коворкинга и медиазоны. Для оснащения центра будет закуплено новое оборудование стоимостью 1 млн 583 тысячи рублей, средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Директор школы также рассказал, что в учреждении обучается 61 ребенок, из них 29 – в начальных классах. При это он отметил, что проектная мощность учреждения рассчитана на 260 обучающихся.

Губернатор поинтересовался, есть ли в учреждении незанятые свободные помещения. Сергей Лоборев ответил, что таких помещений нет, а в двух ранее освобождённых помещениях будут располагаться два типовых медиацентра.

Михаил Ведерников осмотрел спортзал, в котором идёт ремонт, кабинеты, в которых будут медиацентры, и заявил, что остался доволен тем, как идёт ремонт. Также губернатор посетил школьный музей.

Кроме того, директор учреждения сообщил, что до 1 августа на пришкольной территории будет смонтирована воркаут-площадка. Глава региона поручил проконтролировать сборку площадки с учётом прошлого опыта.

Михаил Ведерников поинтересовался, как в школе организована внеклассная работа. Ему рассказали, что при школе работает группа кратковременного пребывания детей для дошкольников, а также кружки.

После этого глава региона осмотрел стадион у школы, где играют дети. Директор школы сообщил, что новые ворота были получены в 2017 году, но до сих пор для них нет сетки. Михаил Ведерников попросил сделать соответствующие заявки, чтобы школе помогли с благоустройством территории, включая закупку новых сеток для ворот и скамеек, которые поставят у поля.

Пустошкинская общеобразовательная школа образована в июле 2015 года в результате оптимизации и реорганизации трех юридических лиц – Алольской, Гультяевской и Забельской общеобразовательных школ, − которые были объединены в одно юридическое лицо. В данный момент учреждение имеет два филиала: Гультяевский и Забельский. Занятия проводятся в одну смену. Имеется девять классов-комплектов и один класс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Подвозом охвачены 49 учащихся. За последние три года двое выпускников школы удостоены медали «За особые успехи в учении».