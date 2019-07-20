Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа

16:58, 20 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил обновить мини-футбольное поле в Пустошке к середине августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Поручение было дано в рамках визита губернатора в Пустошкинский район в субботу, 20 июля.

Вместе с главой региона футбольную мини-площадку посетили депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов и председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

Иван Штылин сообщил губернатору, что на внебюджетные средства закуплен искусственный газон для поля, однако чтобы его доставить, необходимо 150 тысяч рублей. Губернатор пообещал выделить на транспортировку газона средства. Кроме того, глава региона отметил, что вокруг поля необходимо отремонтировать сетку и поставить воркаут-площадку. «Хотелось бы, чтобы всё было сделано быстрее, к середине августа», - поставил задачу губернатор.

Кроме того, Михаилу Ведерникову доложили, что к концу года на территории стадиона будет установлена площадка для сдачи нормативов ГТО. На ней будут размещены, в том числе, и воркаут-тренажёры. Также глава региона поддержал инициативу, чтобы из старой хоккейной коробки сделать площадку для баскетбола.