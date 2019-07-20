Строительство нового стадиона в Пустошке начнётся через два года

17:31, 20 июля 2019, ПАИ

Строительство нового стадиона в Пустошке стоимостью около 30 млн рублей запланировано на 2021 год. Об этом было объявлено в ходе рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пустошкинский район в субботу, 20 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с главой региона старый стадион центра дополнительного образования для детей в Пустошке посетили депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов и председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

Директор центра Алла Тафий рассказала, что сейчас на стадионе проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования районного и областного уровней по футболу, мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, общей физической подготовке.

Она отметила, что единая пропускная способность стадиона составляет 90 человек. На стадионе весной, летом и осенью занимаются 136 обучающихся, а также взрослое население города. Кроме того, для проведения уроков физкультуры стадионом также пользуется Пустошкинский центр образования.

Иван Штылин сообщил губернатору, что в Пустошке такой же стадион, как в Новосокольниках, поэтому его можно также модернизировать. По его словам, на реализацию проекта нужно около 30 млн рублей, а также 1 млн необходимо на составление проектно-сметной документации. Михаил Ведерников заявил, что поддержит проектно-сметную документацию и выделение 1 млн рублей из бюджета.

«Надеюсь, что стадион мы приведем в порядок, и он будет не только лицом Пустошки, но и области», - сказал Иван Штылин. Строительство стадиона запланировано на 2021 год.

Центр дополнительного образования для детей в Пустошке образован в июле 2015 года в результате реорганизации трех юридических лиц − «Дом детского творчества», «Детско-юношеская спортивная школа», «Пустошкинская детская школа искусств», − которые были объединены в одно юридическое лицо. Учреждение имеет филиал − Детская школа искусств.

В оперативном управлении находятся универсальный спортзал, специализированный спортивный зал для бокса, здание с тренажерным и теннисным залом, стадион, здание филиала «Детская школа искусств», здание «Юный техник». Обеспеченность кадрами в центре 100%. В нём работают 17 педагогических работников, из них 7 преподавателей «Детской школы искусств», 6 штатных тренеров-преподавателей, 4 педагога дополнительного образования.