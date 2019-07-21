Центр цифрового образования детей будет создан в Псковской области

09:29, 21 июля 2019, ПАИ

Центр цифрового образования детей «IT-Куб» будет создан в Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Аукцион на поставку оборудования для центра опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 116 тыс. 758,95 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Заказчик - Региональный центр информационных технологий.

В список необходимого оборудования входят шахматная доска, шахматные часы, электронная шахматная доска с фигурами, магнитно-маркерные флипчарты и поворотная доска, магнитно-маркерная настенная доска.

Проведение аукциона запланировано на 31 июля.