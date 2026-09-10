Тротуар на улице Винатовского в Великих Луках начали ремонтировать
На улице Винатовского в Великих Луках начался ремонт тротуара. Место проведения работ посетили депутат городской Думы Дмитрий Белюков и специалисты сферы ЖКХ, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Тротуар является важным пешеходным маршрутом для жителей и студентов. В непосредственной близости расположены общежитие ВГСХА и один из учебных корпусов академии, поэтому ежедневно здесь проходит большое количество людей.
Во время выезда депутат пообщался с пешеходами и жителями, которые рассказали о состоянии участка и обозначили наиболее актуальные вопросы.
«Это востребованный пешеходный маршрут, которым ежедневно пользуются студенты, сотрудники академии и жители. Поэтому важно не просто выполнить ремонт, а сделать его качественно с учётом мнения тех, кто каждый день ходит здесь», – отметил Дмитрий Белюков.
Ход ремонтных работ будет находиться под контролем депутата.
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