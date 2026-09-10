Наталья Фёдорова обратилась к жителям округа с призывом пройти диспансеризацию

21:29, 10 сентября 2026, ПАИ

Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко в ходе рабочей поездки посетила местную амбулаторию в Серёдке. В учреждении заработал аптечный пункт, сообщила Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Теперь жители могут в ФАПе не только получить медицинскую помощь, но и приобрести лекарства.

«Бывая в рабочих поездках на территории округа, регулярно посещаю ФАПы и амбулатории. На сей раз вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко работали в теротделе «Серёдка». Заглянули в местную амбулаторию, которая открылась меньше года назад, а здесь можно и лекарства купить: заработал аптечный пункт! Пообщались с сотрудниками и жителями, ожидающими приёма у специалистов. Люди работой учреждения здравоохранения довольны, жалоб нет. Многие жители села и окрестных деревень проходят здесь диспансеризацию и профосмотры», – рассказала она.

Для удобства жителей округа сохраняется несколько способов записи на диспансеризацию.

«Записаться на диспансеризацию можно онлайн на «Госуслугах» или обратиться в ФАПы и амбулатории по месту проживания, а также в поликлинику Псковской межрайонной больницы. Диспансеризация и профосмотры проводятся бесплатно, возможна организация выезда на предприятия. Для удобства жителей сельской местности Псковская МБ организует выезд передвижного медицинского комплекса в населённые пункты нашего округа», – напомнила Наталья Фёдорова.

По словам главы округа, выездные обследования уже показали свою востребованность. Так, благодаря передвижному медицинскому комплексу диспансеризацию прошли жители одного из самых отдалённых населённых пунктов округа – деревни Теребище теротдела «Серёдка». В деревне Дуброво за один день обследовали 42 человека, при этом 13 мужчин и женщин прошли углублённое обследование репродуктивного здоровья. Сегодня в ФАПе в Неёлово диспансеризацию прошло 28 жителей.

Наталья Фёдорова обратилась к жителям округа с призывом не пренебрегать возможностью проверить состояние здоровья: «Уважаемые жители округа! Диспансеризация – это несложное, доступное, бесплатное обследование, при помощи которого вы можете проверить состояние своего организма. Раннее выявление неполадок в организме помогает эффективному лечению и даёт возможность избежать хронических заболеваний».

Отметим, что диспансеризацию можно будет пройти на избирательных участках, которые будут работать в Псковской области во время выборов 18, 19 и 20 сентября. График работы медицинских бригад и адреса избирательных участков, где будет организована диспансеризация, опубликуют позже.

Бесплатная диспансеризация проводится в России в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что ФАП в псковской деревне Зайцево возобновил работу с новым фельдшером.