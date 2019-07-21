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Общество

Псковский СОБР завоевал «серебро» на Чемпионате Северо-Запада по ориентированию на местности

Псковский СОБР завоевал «серебро» на Чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности, который завершился в Пскове. Первое место завоевали сотрудники Управления Росгвардии по Вологодской области, «бронза» досталась команде ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления ведомства. 

Соревнования среди подразделений специального назначения прошли на базе Управления Росгвардии по Псковской области и были приурочены к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского, первого командующего внутренней стражи России. В состязаниях приняли участие 11 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа.

На торжественном открытии соревнований начальник топографической службы Росгвардии полковник Дмитрий Филатов и начальник регионального управления ведомства Игорь Иванов пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед.

В ходе чемпионата спецназовцы показали свои теоретические знания и практические умения в топографической подготовке, отвечали на вопросы, составляли фотоплан местности и определяли свое местоположение. В лесном массиве на территории Пустошкинского района участникам было необходимо за кратчайшее время пройти нанесенную на карте дистанцию и произвести отметку на всех обозначенных контрольных пунктах в указанной последовательности.

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