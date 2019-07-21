Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе

11:48, 21 июля 2019, ПАИ

В Псковском районе ищут очевидцев ДТП, в котором пострадали двое пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 9 мая около 11:00. 38-летний водитель в состоянии наркотического опьянения за рулем ВАЗ-21101 в деревне Голубово у дома №1В в Хвойном проезде не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира - 78-летний мужчина и 79-летняя женщина, они были госпитализированы.

Всех, кому что-либо известно о данном ДТП, просят обратиться в органы предварительного следствия и позвонить по телефонам: 8(8112) 593-327, 676-872, 8-953-234-46-17 или по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 26.