Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Шелони в Порхове

12:26, 21 июля 2019, ПАИ

Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию набережной реки Шелони и прилегающей территории в Порхове. Документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн рублей. Проект «На берегу истории» получил федеральное финансирование на создание комфортной городской среды в рамках всероссийского конкурса.

Подрядчик должен предоставить инженерно-топографический план с подземными инженерными коммуникациями и линиями градостроительного регулирования, провести инженерно-геологические, инженерно-гидрометрологические и гидрологические, инженерно-экологические изыскания и инженерные изыскания. Необходимо положительное заключение Государственной экспертизы на объект.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 16 августа.

Деньги в рамках конкурса получили Великие Луки, Изборск и Порхов. На победу претендовали порядка 330 городов, эксперты выбрали 80 лучших проектов. Псковская область подавала 5 заявок, три из которых выиграли - проекты «Новый общественный центр для жителей древнего Изборска», «На берегу истории» и «Парк Петровский», предусматривающий благоустройство рекреационной зоны возле городской земляной крепости.

На реализацию региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году из федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей.