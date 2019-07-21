Псковичи стали чаще регистрировать транспорт и сдавать на права

13:07, 21 июля 2019, ПАИ

В Псковской области резко увеличилось количество граждан, обратившихся в подразделения ГИБДД за предоставлением государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, проведению экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным мониторинга регионального УГИБДД, в минувшем году и в первом полугодии 2019-го в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции области обратился 22841 гражданин по вопросу предоставления госуслуг. Наибольшее количество обращений пришлось на октябрь 2018 года – 7796. В ноябре их было 7554, декабре – 7491.

Во 2 и 3 кварталах 2018 года число обращений было примерно одинаковым – 20741 и 20762 соответственно. Меньше всего данные госуслуги были востребованы в первом квартале 2018 года - 17825. В первом и втором кварталах 2019 года обращений стало немного меньше по сравнению с концом 2018 года – чуть более 20 тысяч.

В январе и феврале 2018 и 2019 годов в среднем поступило около 6000 обращений. В марте, апреле, мае, июне, августе и сентябре 2018 года - от 6000 до 7000 в месяц. В июле в ГАИ обратились порядка 7850 человек, в октябре - 7796, в ноябре – 7554, в декабре - 7491.

В первом полугодии 2019 года больше всего обращений зафиксировано в марте (7741) и апреле (7298). В мае и июне их число несколько снизилось и составило соответственно 6509 и 6742.

Чаще всего псковичи обращаются в ГАИ по вторникам и субботам, чуть меньше – в пятницу, среда и четверг являются наименее популярными днями. Время посещения обычно выбирают с 8:00 до 12:00, наименьшее количество обращений приходится на окончание дня - с 16:00 до 18:00.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию для экономии времени при планировании обращений в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД области.