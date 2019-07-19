На время съёмок фильма «Учёности плоды» в Пушкинском заповеднике закроются два музея

13:26, 21 июля 2019, ПАИ

С 25 июля до 7 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут закрыты для посещений музей «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница» в деревне Бугрово. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

В эти дни съёмочная группа под руководством известного российского режиссёра Игоря Угольникова будет вести здесь съёмки фильма «Учёности плоды».

Сценарий будущей картины основан на реальных событиях, происходивших в Пушкиногорье в 1942—1943 годах. Активную поддержку проекту оказывает администрация Псковской области.