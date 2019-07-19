0
17:57
Цифровое чучело в виртуальной саванне: каким вышел авторемейк «Короля Льва» от Disney
16:46
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
12:54
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
12:52
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
12:10
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
11:51
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
23:08
Группа «Ленинград» открыла юбилейное «Нашествие»
Еще новости
Культура

На время съёмок фильма «Учёности плоды» в Пушкинском заповеднике закроются два музея

С 25 июля до 7 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут закрыты для посещений музей «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница» в деревне Бугрово. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

В эти дни съёмочная группа под руководством известного российского режиссёра Игоря Угольникова будет вести здесь съёмки фильма «Учёности плоды».

Сценарий будущей картины основан на реальных событиях, происходивших в Пушкиногорье в 1942—1943 годах. Активную поддержку проекту оказывает администрация Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Цифровое чучело в виртуальной саванне: каким вышел авторемейк «Короля Льва» от Disney
19 июля 2019
Цифровое чучело в виртуальной саванне: каким вышел авторемейк «Короля Льва» от Disney
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
19 июля 2019
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал 1
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
19 июля 2019
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
19 июля 2019
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
19 июля 2019
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
19 июля 2019
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
Группа «Ленинград» открыла юбилейное «Нашествие»
18 июля 2019
Группа «Ленинград» открыла юбилейное «Нашествие»
Александр Голышев: Порховская крепость должна войти в состав Псково-Изборского заповедника
18 июля 2019
Александр Голышев: Порховская крепость должна войти в состав Псково-Изборского заповедника

Идет загрузка...