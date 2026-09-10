«Михайловское» привезет в Смоленскую область иллюстрации к «Повестям Белкина»

15:23, 10 сентября 2026, ПАИ

11 сентября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» откроет в Десногорском историко-краеведческом музее Смоленской области выставку «А. С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» в иллюстрациях Игоря Шаймарданова», подготовленную по материалам из собственной фондовой коллекции.

Как сообщает служба информации «Михайловского», в экспозиции будут представлены 20 иллюстраций, созданных художником в конце 2015 — начале 2016 года. Эта выставка — один из наиболее востребованных передвижных проектов Пушкинского Заповедника: иллюстрации к «Повестям Белкина» музей уже представлял не только в нашем регионе (Псков, Пушкинские Горы), но и по стране (Гатчина и Рождествено Ленинградской области, Берново и Торжок Тверской области, Болдино Нижегородской области), а также в ближнем и дальнем зарубежье (Полоцк, Республика Беларусь; Вена, Австрия). Кроме того, в 2016 году книга с этими работами была презентована на L Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в качестве «Книги праздника».

В подарок смоленским коллегам музейщики из «Михайловского» также везут книжный подарок, среди которого — издание «А.С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском» с иллюстрациями Игоря Шаймарданова.