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Культура

Гармония и дисциплина: какие качества воспитывает музыка, рассказал Юрий Сорокин

Какие качества в человеке воспитывает музыка, рассказал депутат Законодательного Собрания Псковской области и музыкант Юрий Сорокин в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Я считаю, что в детском возрасте родители определяют, чем заниматься ребёнку, они реализуют свои амбиции и желания, приводя ребёнка в ту или иную музыкальную школу, изостудию, на танцы, в спорт. Этим родители помогают ребёнку найти интересы, чтобы он мог реализоваться в искусстве или других видах деятельности», – сказал гость эфира.

По словам Юрия Сорокина, лучшее время для воспитания музыканта – с шести лет. В этом возрасте всё быстро получается, и если у ребёнка есть способности для занятий музыкальными инструментами – это самое лучшее время, когда закладывается техника игры, подчеркнул он.

«Моя жизнь с музыкой связана с самого раннего детства, и это здорово помогает. У меня воспитался ряд качеств, которые необходимы любому человеку, неважно, бизнесмен ты, предприниматель, депутат. Это, в первую очередь, усидчивость. У музыкантов хорошая усидчивость, целеполагание. Если есть цель выучить «Лунную сонату» или другую композицию, ты должен сделать это к какому-то сроку, а чтобы это сделать, ты должен сидеть за инструментом», – подчеркнул Юрий Сорокин.

Кроме того, гость студии добавил, что любой музыкант должен сначала познакомиться с классикой, потому что она гармонизирует весь процесс создания музыки. «Для меня классическая музыка была, есть и останется самым главным, что я люблю, то, чему я стараюсь, пытаюсь снова научиться, поднять свой уровень. Классика стимулирует, дисциплинирует, гармонизирует», – заключил музыкант.

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