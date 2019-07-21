16-летняя девушка предстанет перед судом за каржу велосипеда в Пскове

15:26, 21 июля 2019, ПАИ

16-летняя девушка предстанет перед судом за каржу велосипеда в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Вечером 9 июня подозреваемая украла велосипед «Стелс» с лестничной площадки подъезда одного из домов на улице О.Кошевого. Транспорт не был пристегнут противоугонными средствами. Ущерб от хищения составил 5000 рублей.

На основании статьи 90 УК РФ девушке могут назначить предупреждение, передать под надзор родителей, возложить на нее обязанность загладить причиненный вред, ограничить досуг и установить особые требования к поведению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурор Пскова просит прекратить уголовное дело по факту кражи в отношении несовершеннолетней и применить к ней принудительные меры воспитательного воздействия.