ГИБДД просит псковичей соблюдать Правила дорожного движения в Финском парке

14:52, 21 июля 2019, ПАИ

ГИБДД просит псковичей соблюдать Правила дорожного движения на территории Финского парка в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пешеходы зачастую используют велосипедные дорожки для прогулок, а велосипедисты передвигаются в зоне, отведенной для пешеходов. «Это может привести к столкновениям, травмам и повреждению имущества, а также вызывает справедливые нарекания горожан», - пояснили в ГАИ.

Велосипедисты должны двигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. В случае их отсутствия допускается движение по тротуару или по пешеходной дорожке.

Велодорожка предназначена только для движения велосипедистов. Пешеходы могут двигаться по ней при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности движения по ним.

Пешеходами, в частности, считаются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Все они не могут двигаться по велодорожке.

За нарушение пешеходом ПДД предусмотрены предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Велосипедисту грозит административный штраф в размере 800 рублей.

Часть 2 статьи 12.30 КоАП РФ предусматривает более строгую ответственность пешеходов и велосипедистов за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - административный штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей.