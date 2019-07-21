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Общество

В Псковской области спасли серого журавля с открытым переломом

В Псковской области спасли серого журавля, который сломал ногу. Об этом Псковскому агентству информации сообщила кандидат биологических наук, орнитолог, научный сотрудник заказника «Ремдовский» Марина Сиденко.

По ее словам, птицу обнаружила в поле пенсионерка из деревни Корытно Гдовского района, которая вместе с внуками отправилась в лес за грибами и ягодами. Птицу поймали и отправили в реабилитационный центр для белых аистов на территории заказника «Ремдовский».

«Мы занимаемся спасением аистов. По другим видам отказываем, так как принимать иных птиц нет возможностей: ни вольеров, ни средств на их содержание и лечение. Однако журавль - птица довольно редкая, сообщения о необходимости оказания помощи им поступают не часто, к тому же, беда случилась в Гдовском районе, недалеко от нас. В общем, сердце дрогнуло, поехали за журавлём», - рассказала Марина Сиденко.

Оказалось, что у журавля был открытый перелом, с  травмой птица прожила на воле больше месяца. В итоге нога срослась, но неправильно - сломанная часть конечности приросла подошвой вверх.

В реабилитационном центре журавлю обработали ногу антисептиками, сделали костыль, и птице стало легче передвигаться. Десять дней орнитологи наблюдали за новым подопечным, а после отвезли в пушкиногорский экопарк «Зооград». «Там с осени живёт такой же несчастный журавль, только со сломанным крылом, из Смоленской области. Вдвоём им веселее будет», - пояснила Марина Сиденко.

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