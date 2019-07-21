Гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдет в Дновском районе 17 августа

17:36, 21 июля 2019, ПАИ

II Межмуниципальный гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдет в деревне Искра Дновского района 17 августа, сообщили Псковскому агентству информации в Дновском районном культурном центре.

Главным мероприятием станет кулинарная выставка-конкурс «Яблочный стол». В ней могут принять участие любители вкусно готовить, владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели, представители социального предпринимательства. Фестиваль пройдет накануне Яблочного спаса, поэтому конкурсантам предлагают приготовить блюда из яблок. Фото и пошаговые рецепты приветствуются.

Организаторы также приглашают к участию мастеров декоративно-прикладного искусства, которые смогут представить свои работы на выставке «Наливное яблочко».

В рамках фестиваля состоятся презентация интерактивной гастрономической карты Псковской области, выставка-конкурс панно из природных материалов, интерактивная экскурсия по экологической тропе усадебного парка, игровая программа «Яблочные забавы», мастер-класс «Яблочные сувениры», конкурс частушек и песен на яблочную тему «Наливное яблочко». Гостей праздника угостят ухой и похлебкой на костре. Запланирован праздничный концерт, посвященный Дню деревни Искра.

Торжественное открытие фестиваля – в 16:00. Заезд и регистрация участников - с 12:00 до 15:00.

Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону 8(81135)28135 или по электронной почте rkcdno@mail.ru. Подробности на сайте организатора МУ «Дновский РКЦ». Подробности – на сайте Дновского РКЦ. http://rkcdno.ucoz.ru/news/jablochnaja_skatert_samobranka/2019-07-17-448