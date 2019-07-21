«Ласточка» насмерть сбила мужчину на переезде в Ленобласти

18:03, 21 июля 2019, ПАИ

Электропоезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину на переезде в посёлке Яковлево Выборгского района Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данному факту Ленинградский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. Трагедия произошла 20 июля. «Ласточка» следовала по маршруту Петербург - Выборг. Следственная группа осмотрела место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования. Личность погибшего устанавливается.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия происшедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.