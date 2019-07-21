0
11:48
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
22:40
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
11:35
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
06:05
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
16:04
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
09:56
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
17:26
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
Еще новости
Происшествия

«Ласточка» насмерть сбила мужчину на переезде в Ленобласти

Электропоезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину на переезде в посёлке Яковлево Выборгского района Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данному факту Ленинградский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. Трагедия произошла 20 июля. «Ласточка» следовала по маршруту Петербург - Выборг. Следственная группа осмотрела место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования. Личность погибшего устанавливается.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия происшедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
21 июля 2019
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
16 июля 2019
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
15 июля 2019
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
12 июля 2019
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
10 июля 2019
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
08 июля 2019
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
05 июля 2019
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
05 июля 2019
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове

Идет загрузка...