Спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше» прошел в Пскове

09:02, 22 июля 2019, ПАИ

11-й спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше», посвященный 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летию первого упоминания города Пскова в летописи, состоялся на спортивной площадке лицея №4 «Многопрофильный». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в нем приняли участие воспитанники спортивных школ города, члены партии, активисты «Молодой Гвардии» и жители города.

Заместитель секретаря Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Лесников отметил, что фестиваль «Вместе - значит лучше» проводится уже в 11-й раз с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации массовых видов спорта. Валерий Лесников пожелал всем участникам спортивного праздника отличного настроения, больших успехов, достижения новых спортивных и жизненных высот, трудовых свершений на благо родного города.

Затем с приветственным словом к присутствующим обратилась главный врач городской поликлиники Галина Неваленная. Она отметила, что спортивные соревнования позволяют лишний раз собраться вместе, дают возможность не на словах, а на деле ощутить себя полноправным участником единой команды. «В спорте, как и в жизни, важно вовремя собрать воедино все силы, волю, и решимость, чтобы преодолеть любые препятствия и выиграть. Пусть сегодня каждому сопутствует удача и победит дружба», - напутствовала участников фестиваля Галина Неваленная.

В программу праздника вошли соревнования по дартсу, мини-футболу, гиревому спорту и перетягиванию каната. К участию в соревнованиях допускались все желающие, в том числе представители и команды первичных отделений «Единой России».

Лучшие участники состязаний определялись как в личном, так и в командном зачете. Победители получили грамоты и призы. Команду, победившую в турнире по мини-футболу, наградили кубком. Его вручил капитану сборной Валерий Лесников.

В 2009 году Псковское городское отделение партии «Единая Россия» впервые провело спортивные мероприятия под девизом «Вместе - значит лучше».

Праздник спорта и здоровья организовали комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города и местное отделение партии «Единая Россия».