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Общество

В колонию отправилась бухгалтер двух псковских организаций за присвоение почти 2,5 млн рублей

В Пскове осудили главного бухгалтера двух коммерческих организаций за незаконный оборот средств платежей и присвоение почти 2,5 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

42-летняя женщина в должности главного бухгалтера в двух коммерческих организациях Пскова с 15 марта 2011 года по 14 ноября 2016 года изготовила поддельные распоряжения о переводе денег и незаконно перечислила со счетов обслуживаемых ею организаций на свой расчетный счет 2 млн 428 тыс. 388 рублей.

Суд признал ее виновной по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок женщине предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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